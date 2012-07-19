〔伦敦奥运〕昔日“第一飞人”盖伊东山再起

(本文由路透中文网编译提供)

路透尤金7月5日电---说话轻声细语，态度谦逊的美国人泰森·盖伊（Tyson Gay）看起来与当下绝大多数的短跑运动员都不太一样。

他很少大嗓门说话，更不会大胆地做什么预测；除了热衷在社交媒体发言外，他总是保持着低调的态度。

然而，就如同在他肯塔基州列克星敦老家附近繁殖的纯种马一样，他会在冲刺中爆发。

在美国再也找不到比他跑得还快的人了。九次奥运冠军刘易斯（Carl Lewis）不行，最后一位打破男子百米世界纪录的美国人格林（Maurice Greene）也不行。

只有牙买加名将博尔特（Usain Bolt）阻挡着盖伊成为“世界第一飞人”的梦想。

不过，据他自己回忆，直到14岁那一年，他才跑过了他自己的姐姐。

而今，伦敦奥运会一天天近了，盖伊的名字与博尔特、牙买加籍世锦赛冠军布雷克（Yohan Blake）、鲍威尔（Asafa Powell）和美国同胞加特林（Justin Gatlin）相提并论，成为了8月5日男子百米决赛最值得关注的明星之一。

盖伊在过去几年经历的是一个有关速度的故事，以及看上去似乎永无止境的伤病，以及永远不为伤病屈服的对胜利的渴望。

翻阅了他的一个又一个故事之后，人们往往会想，为什么这个身材修长的短跑选手很久以前没有放弃短跑事业。

**坚持战斗**

背部问题、腹股沟受伤、肌腱拉伤以及最近一次臀部受伤需要手术,并让他远离赛场近一年时间。

“我的内心真的很坚强，”盖伊向路透社记者倾诉，“而且我会坚持战斗。”

盖伊的决心使他的经纪人魏特摩（Mark Wetmore）非常惊讶。

“他的精神状态往往让他的身体发挥得比人们认为的更好，”魏特摩说。

在2007年，盖伊看上去注定会成为这个星球下一位最伟大的短跑飞人；他在大阪世锦赛上赢得了男子100米、200米和4×100米接力的金牌。

但是在牙买加，一位身材高大、很多人认为会成为400米顶尖高手的田径选手，在与教练的打赌中获胜，赢得去尝试100米跑的机会。

世界“飞人大战”的格局从此翻天覆地。

世青赛男子200米冠军博尔特凭借令人震惊的表演，在2008年奥运会和2009世锦赛上接连刷新100米和200米世界纪录。盖伊也因此不得不暂时淡出了公众视野。

“这看起来就像，如果我不击败这位世界纪录保持者，我就像不存在一样，”盖伊在2010年国际田联钻石联赛斯德哥尔摩站的100米较量中首次击败博尔特后这样说。

自那以后，二人还未再度交手。

盖伊似乎准备好在北京奥运赛场与博尔特一句雌雄，但是在美国国内选拔赛200米比赛中他拉伤了腿筋。

**漫漫疗伤路**

盖伊在北京参赛时身体状况欠佳吧，在100米半决赛即宣告出局，眼睁睁看着博尔特轻松打破三项世界纪录。第二年，即2009柏林世锦赛上，博尔特再一次刷新男子100米和200米的世界纪录。

世锦赛百米银牌获得者盖伊在几个月后也创下了令人兴奋的成绩。他在上海的跑道上跑出9秒69价值，一个只有博尔特曾经超越过的标杆。

但从此以后，伤病就开始困扰盖伊。这些病痛不仅让他错过了2011年的世锦赛，还使得他今年参赛时间不得不一再推迟，直到六月初才正式参赛。

“我仍然在等待那一种让我可以激动得忘乎所以的时刻，”盖伊在美国国内选拔赛开始之前这样说过。在后来的选拔赛上，他以9秒86的成绩名列第二。

“对我来说，在三月就开始训练，还有入围美国代表团，都是伟大的成就。”

现在，他需要的只是保持身体康健，以跑出自己的最佳状态。

跑赢博尔特，还有打破世界纪录，在盖伊的心里已经没有那么重要了。他觉得自己跟博尔特决战是没有问题的，只不过世界纪录就没那么诱人了。

“我当年太不成熟了，”提到几年前的自己，盖伊这么说，“我当时只是想着破纪录。”

他为此付出了心理上和生理上的双重代价。

“我的身体有点吃不消，”这位美国人说道。

现在他关心的是用一枚伦敦奥运奖牌来提前庆祝自己的生日。

“那就会有特别有意义，”说话轻声细语的他即将在伦敦决赛后度过自己30岁的生日。“那将更加巩固我的职业生涯。”

“除了世界纪录之外，奥运奖牌是我唯一缺少的东西。但是怎么说呢，世界纪录总是来了又去。”（完）