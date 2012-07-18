〔中国货币市场〕流动性骤紧令利率上涨,逆回购到期及财政缴税造成短期紧绷

路透上海7月18日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘流动性骤然吃紧,各主要品种利率均有明显上涨.大型银行资金的水龙头迟迟不开,市场需求暂未能完全满足.加之明日逆回购到期冲击,谨慎心理浓重.

交易员指出,资金面紧张从昨日下午便悄然开始,主要由于企业上缴税款,抽水大行资金池.昨日流动性已显紧张,而财政缴税的影响加快资金面的紧绷速度.而明日又将面临逆回购到期,谨慎情绪弥漫,导致有资金者捂紧钱袋,严防自身流动性风险.

但明日恰逢周四,央行公开市场按照惯例将进行正回购和/或逆回购操作,因此交易员并指出,如市场自身未能应对短暂的流动性紧张,明日央行有望再施逆回购解市场燃眉之"饥".

"现在还有人没借到钱呢,可有什么办法呢?大行的水龙头不开,市场就没什么流动性啊."上海一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,目前宽松政策并未转向,存在的流动性掣肘多属于时点性影响.央行也在观望市场是否能凭自身力量撑过关口,但如自身调节不成功央行仍会施以援手,无论是出台降准政策,或是平衡正/逆回购提供流动性.

但对于今日早盘的紧张,该交易员也指出,或存在谨慎心理驱动下,机构保守估量头寸所致.因此仍需关注下午流动性变化.而市场也有传言称央行或再施定向逆回购,补给若干饥渴的金融机构.

但是他认为,明日即是公开市场操作窗口,即便存在流动性紧张,相关的金融机构也愿意通过公开途径获得流动性,而不愿意接受应急性救助.因此它们或将从而力争"扛"过今日.

业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可申报七天逆回购和91天正回购需求.[ID:nSB1673320]在本周二央行公开市场进行了200亿元七天期逆回购,中标利率为3.30%,与上周持平.

而周四(19日)将有400亿元14天逆回购及100亿元7天逆回购到期,相当于有500亿元从市场中被抽离.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9522 2.6445 30.77 3,528.79

七天CN7DRP=CFXS 3.4687 3.2803 18.84 752.96

14天CN14DRP=CFXS 3.5562 3.2868 26.94 117.30

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9472 2.6462 30.10 1,115.84

七天CHICNY7D=CFXS 3.4927 3.3223 17.04 103.00

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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