美国与加拿大经济指标预测--7月19日-7月26日****

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透7月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月16日当周--------------------------------
7月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 36.5 35
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.65
续请失业金人数(万人) 7月7日当周 329.9 330.4
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +1.5%
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 463 455
1400 美国领先指标 6月 -0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负8.0 负16.6
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05
7月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.2%
央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2%
(较上年同期) +2.3% +1.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 7月13日当周 -- 123.2
----------------------------------7月23日当周---------------------------------
7月23日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 -- 负0.45
7月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 -- 持平
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- -0.5%
扣除汽车后的零售销售(较前月) -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 -- +1.7%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 52.5
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 负3
7月25日(三)
1100 美国抵押贷款指数 7月20日当周 -- 935.4
再融资指数 -- 5314.4
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 36.5 36.9
7月26日(四)
0400 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 75.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 6月 +0.5% +1.3%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +0.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月21日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 7月14日当周 -- --
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 6月 +1.0% +5.9%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 3(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约