〔伦敦奥运〕射击前瞻:五名奥运冠军压阵的中国队实力超群

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月17日新德里电(记者 Amlan Chakraborty) ---伦敦奥运的靶场上，考虑到队中拥有五位奥运冠军的事实，中国在手枪和步枪项目上的绝对优势似乎不会削弱。
自从雅典奥运会中国跃居射击金牌榜榜首后，其射击项目强国的地位不断得到巩固，四年前北京奥运会上，中国在手枪和步枪项目的10金中拿到5金。
北京奥运会为中国夺取金牌的四名枪手分别是：杜丽（女子50米步枪三姿），她的丈夫庞伟（男子10米气手枪），郭文珺（女子10米气手枪）和陈颖（女子25米手枪）。他们将在伦敦皇家炮团军营（伦敦奥运会射击比赛场馆）争取蝉联金牌。中国射击队中还包括朱启南和易思玲等名将。朱启南是雅典奥运会男子10米气步枪冠军，北京奥运会银牌得主。而易思玲在今年五月份第三次追平女子10米气步枪世界纪录，她很有可能在伦敦奥运会中为中国夺取第一金。
中国射击队总教练王义夫在接受新华社采访时表示：“争取首金总是困难重重，其他队伍压力也是一样大。”
“我希望所有的运动员都能取得令他们满意的成绩，射击队员们也要全力以赴达到目标。”
韩国将射击项目的夺金希望寄托在北京奥运会男子50米手枪慢射冠军秦钟午（Jing Jong Oh）身上，他在五月份的射击世界杯慕尼黑站夺得50米手枪慢射冠军，显示其竞技状态良好。
印度则把夺金希望寄托在北京奥运会男子10米气步枪冠军得主宾德拉（Abhinav Bindra）身上，同时一直稳定发挥的索迪（Ronjon Sodhi）也将是男子飞碟双多向奖牌的有力争夺者。
卡普利亚尼（Niccolo Campriani）将是伦敦奥运射击赛场上的意大利队领军人物，他在今年的世界杯系列赛上在男子50米步枪三姿比赛中三次夺冠。但没人比美国女将罗德（Kim Rhode）下的赌注更大，她已连续四届奥运会获得奖牌，并期待在伦敦奥运会上获得第五块奖牌。
罗德曾是1996年和2004年奥运会女子飞碟双多向金牌得主，2000年奥运会该项目铜牌得主。女子飞碟双多向项目中断后，罗德转向女子飞碟双向项目，并在2008年北京奥运会上获得该项目银牌。（完）
编译：逯璐 发稿：王燕焜
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* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3