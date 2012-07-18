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债券 | 2012年 7月 18日 星期三 14:41 BJT

〔欧元债市〕德债期货下滑,随后将进行零息两年期公债标售

"(标售)结果料将是负利率.但即便是这样的水平,似乎仍将有不错的需求,"一位交易员说.

"不过这一整周德债陷于横盘交易,我认为今天情况也不会有太大改变,"他说.

德债期货FGBLc1最新下跌15个跳动点,报144.97.

市场聚焦于西班牙及意大利公债,此前意大利总理蒙堤"严重关切"西西里岛可能出现违约的可能性.这提醒了投资人,欧债危机远未结束.

西班牙周四将标售30亿欧元公债,到期年限最高为七年.西班牙公债在此项标售之前可能面临更多卖压.虽然周二的12个月期国库券标售结果,收益率较上月下降,但从历史标准来看仍属高水平.(完)

--编译 梁睿雪/李婷仪;审校 田建华/戴素萍

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