〔伦敦奥运〕特写:伦敦努力打造一届绿色奥运

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月10日电（记者Jeff Coelho）---一只苇莺在巢里唱歌。她的巢位于一条河流的岸边，而这条河流环绕着伦敦的一个公园。

但这个公园并非城市里的生态保护区，它是奥林匹克公园。这个公园坐落在伦敦东部，它脚下曾是一块荒凉并且污染严重的土地。过去，这片土地上只有一些工业建筑以及不为人知的幽深水道。

再过几周，百万观众就将在这只苇莺的后院里见证地球上最伟大的盛事了。

为了迎接2012年伦敦奥运会和残奥会，英国政府重整了超过200公顷的土地。其中，45公顷土地被用于为包括翠鸟、蝙蝠、水獭和草蛇在内的一大批野生动物创造栖息地，而其余的土地大多被建成了公园。

根据奥运发展局（ODA）和伦敦奥组委（LOCOG）的说法，这项城市公园项目是欧洲150年来最大的项目之一。同时，这一项目还是奥运发展局兑现创造史上最环保奥运会的承诺的一部分。

**目标**

国际奥委会（IOC）鼓励主办城市将如何应对奥运会对环境造成的影响纳入筹办计划，但是国际奥委会并不要求主办城市一定要完全实现目标。在2000年悉尼奥运会、2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会上，主办城市分别提出了迥异的环保计划。

伦敦奥运会的环保目标之一是减少建设奥林匹克公园过程中的碳排量。主办方希望能将其在2006年建设标准的基础上减少50%。

其他目标还包括将永久建筑的能源利用率提高至少15%，以及回收使用废弃垃圾。

但是环保主义者表示，国际奥委会应该制定出更高的标准，并要求之后的所有主办城市制定可计量的目标。

**并非大获全胜**

伦敦奥组委的努力并非大获全胜。

但组织者们没能从可再生资源中取得公园所需能源的20%。他们原准备在园内使用一个大型风力发电装置，但这一计划被取消了，取而代之的是燃烧天然气的热能发电车间。

但是他们依然达到了总体降低50%碳排量的目标。这是通过为伦敦市长提出的学校及住宅低碳计划注资达到的。

然而，世界自然基金会（WWF）英国分会的里维斯（Lewis）表示，伦敦奥运会的组织方应该挑选真正关注“可持续发展”的合作方。

他说：“有些奥运赞助商并不在意奥运会是否会促进可持续发展，因此他们丝毫没为增加环保遗产做出贡献。在让奥运会变得更环保这件事上，他们完全没帮上忙。”

**环保遗产**

伦敦奥运会的环保项目是否成功最终取决于其能否留下惠泽后代的环保遗产。组织者希望，几十年之后依然能在现在开展项目的土地上见到生态环境不断改善。

8月中旬奥运结束之后，奥运设施将被转交给非盈利的伦敦奥运遗产开发公司（London Legacy

Development Corp）运营。奥林匹克公园将更名为伊丽莎白女王奥林匹克公园，同时将在2013年夏天向公众开放。（完）