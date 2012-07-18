《Russell专栏》矿业巨头对大宗商品供给采取逆向思维的时机已到?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 洪曦/肖群英/戴素萍

路透澳洲朗赛斯顿7月18日电---对于必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)这些矿业巨擘来说,也许是时候进行逆向思维了.

必和必拓和力拓本周发布了生产报告.表面上看起来相当正面,但市场反应并不热烈.资源生产商股价走势落后于大宗商品的趋势愈发明显.

6月当季,全球最大矿商必和必拓铁矿石产量提高了15%.该公司预计从本月开始的2013财年中,产量再增加5%.

全球第二大铁矿石矿商力拓的季度铁矿石产量持平,但也表示将实现2.5亿吨的2012年产出目标.

两家公司的报告中,并没有令人感到意外之处.必和必拓承认焦煤利润率受到昆士兰省矿区罢工行动的拖累,尽管如此,该公司的产量仍增加了2%.此前一些分析师曾预计必和必拓产量将会下滑.

力拓将2012年铜矿产量预估下调了3%至58万吨,不过,该公司在6月当季的铜矿产量增长了5%.

虽然主要消费国中国的经济成长放缓、欧洲再度陷入衰退以及美国经济复苏乏力,但两家企业依旧承诺投入大量资本支出在相关项目上,以提振产量.

力拓执行长艾博年称,尽管全球经济成长堪忧,但公司的企划项目仍在增加.

"在当前市场波动的状况下,我们的投资项目仍然具有韧性,一级项目在任何宏观经济背景下均能保持强健,"他在周二报告发布后的一份声明中表示.

艾博年和必和必拓执行长高瑞思所面临的问题,是市场看起来并不相信他们,并且在一段时间内,会对这些大宗商品生产商缺乏信心.

今年迄今为止,必和必拓的股价已经下挫了12%,而至周二收盘,标普高盛商品指数(S&P GSCI).SPGSCI仅下跌了1.9%.虽说原油产品在标普高盛商品指数中占权重较高,但值得注意的是,必和必拓石油部门占了该公司营收约三分之一.

自2009年初起,股票和大宗商品均在经历2008年金融危机后开始反弹.迄今必和必拓股价下跌了0.3%,而标普高盛商品指数则大涨接近98%.

浏览必和必拓股价与标普高盛商品指数走势对比图表,请点选(r.reuters.com/bew49s)

浏览必和必拓产量图表,请点选(link.reuters.com/gav49s)

浏览力拓产量图表,请点选(link.reuters.com/ger49s)

和其他个股作比较,必和必拓股票的表现逊于英国银行业者巴克莱(Barclays)(BARC.L),后者自2009年初以来累计上涨3.7%,尽管该银行近来爆出伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻,且金融业在过去三年的很多时间内遭遇欧债危机的冲击.

如果将比较基础转向铁矿石,力拓表现略好一些,铁矿石乃力拓的主要利润来源.

自1月份以来,力拓股票下挫12%,在此期间亚洲现货铁矿石.IO62-CNI=SI跌5.4%.但自2009年初以来,力拓股票累计飙升77%,超过铁矿石同期的73%涨幅.

即便考虑到中国经济正在减缓的因素,必和必拓等资源公司的表现逊于巴克莱等银行业似乎也不合逻辑,银行业目前处于全球诸多经济问题的核心地带.

我使用巴克莱作为范例,显示一家公司虽存在一些严重的问题,但表现仍胜过必和必拓.

若要拿一家可以和必和必拓同样受投资人关注的澳洲本土银行做例子,人们或许会点出澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX),该银行今年迄今上涨12%,自2009年初以来累计飙涨91%.

似乎投资者对必和必拓和力拓所属的行业感到担忧,而对中国的疑虑只是其中的部分原因.

投资者还担忧这两家矿业巨擎投资过度,届时恐怕无法取得足够的回报,且股息相对较少可能限制其股票对股东的吸引力.

若两家公司的执行长期望拉抬股价,显然正在实施的策略效果不如预期.

假若必和必拓和力拓,以及英美资源集团(Anglo American)等其他同业决定削减资本支出,同时向股东派发更多现金股息,其结果将会很有意思.

这可起到双管齐下的效果,除了抬升股价,同时也将市场关注焦点转向未来几年大宗商品可能供不应求的前景,而不是像目前一样担忧过多的产品来争夺趋缓的需求.

除非在该领域力拓和必和必拓没有太多竞争对手,使得铁矿石成为减缓产出成长的首要标的,这做法才能发挥作用.

全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷也有类似于必和必拓和力拓的扩张计画,但在价格可能升高的前景下,该公司或许会想放慢扩张脚步.

澳洲仅次于力拓和必和必拓的第三大生产商Fortescue Metals Group (FMG.AX),计划在2013年中前将年产量提高一倍至1.55亿吨,但该公司同样面临成本升高的问题,且可能在时间表上放慢进度.

如果有迹象显示扩张计画缩减或延后,海运焦煤和铜是其他可能跳涨的大宗商品.

然而必和必拓和力拓等公司要大大缩减其扩张计画的可能性极低.

更有可能的是,它们的执行长将大谈特谈中国和其他发展中国家需求持续成长的前景;同时或许会略为减少资本支出,但幅度大概不足以减轻市场的担忧.(完)