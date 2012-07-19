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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:01 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国农业发展银行至多150亿元人民币10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.93%
  青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),国开行主承
  新汶矿业集团7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承                        
  传化集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),进出口行主承 
  吉林高速集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行和中信银行主承 
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  二、新债上市:
  
  农发行293.2亿元七年期固息债120412,票面利率3.76%
  四川水电投资经营集团5亿元五年期中票1282251,票面利率5.26%
  四川港航开发公司8亿元五年期中票1282252,票面利率5.25%
  中国船舶工业集团60亿元七年期中票1282253,票面利率4.80%
  江西丰城1.7亿元两年期集合票据1283018,票面利率5.20%
  广州第二公共汽车公司2亿元一年期短融041253039,票面利率4.68% 
  渤海活塞(600960.SS)3亿元一年期短融041262031,票面利率6.00% 
  中国铝业(2600.HK)(601600.SS)50亿元一年期短融041256025,票面利率3.60% 
  浙江物产集团10亿元一年期短融041251019,票面利率3.90% 
  华润股份10亿元一年期短融041252028,票面利率3.60% 
  青岛即发集团3亿元一年期短融041260041,票面利率5.20% 
  国家电网100亿元一年期短融041254038,票面利率3.48% 
  大唐发电(601991.SS)(0991.HK)30亿元三个月期超短融011223001,票面利率3.26% 
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  三、缴款:  

  国开行50亿元一年期增发固息金融债120228,发行价100.15元
  国开行50亿元三年期增发固息金融债120229,发行价100.34元
  国开行60亿元五年期增发固息金融债120230,发行价100.52元
  国开行70亿元七年期增发固息金融债120231,发行价100.4902元
  国开行70亿元10年期增发固息金融债120232,发行价100.42元
  迁安市兴源水务产业投资公司16亿元六年期固息债1280203,票面利率6.45%
  财政部代发239亿元五年期固息地方债129104,票面利率3.02%
  中国中冶(601618.SS)(1618.HK)40亿元九个月
  开元投资(000516.SZ)4亿元一年期短融
  美都控股(600175.SS)3.5亿元一年期短融 
  日月首饰集团3.5亿元一年期短融 
  中国铁建(601186.SS)(1186.HK)100亿元一年期短融
  葛洲坝(600068.SS)18亿元一年期短融 
  中石油集团200亿元四年期中票 
  中国航天科工集团30亿元五年期中票
  丹东港集团9亿元五年期中票
  上海青浦中小企业2.33亿元三年期集合票据
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  四、还本付息:

  财政部173.3亿元10年期固息国债020009到期兑付,票面利率2.70%
  中铁八局集团2亿元一年期短融1181326到期兑付,票面利率5.92%
  长春城市开发集团8亿元10年期固息债068034付息,票面利率4.35%
  中国航天科技集团30亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082123付息,票面利率3.49%
  财政部代发232亿元三年期固息地方债109103付息,票面利率2.33%
  国开行8亿元10年期浮息金融债(三个月Shibor基准)110227付息,基本利差-0.35%
  国开行200亿元五年期固息金融债110243付息,票面利率4.39%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中证报撰文称,最快在7月,CPI同比涨幅将跌破2%.虽然由于基数等原因,CPI同比涨幅在
四季度面临一定反弹动力,但在经济总需求疲软影响下,下半年物价上涨压力不大.这种局面
有利于推进资源价格改革. 

  --中国人民银行调查统计司的房地产贷款专项监测调查显示,截至2012年6月末,主要金融
机构(含外资)房地产贷款余额为11.32万亿元,同比增长10.3%,增速比上月末高0.8个百分点,
连续两个月回升.

  --知情人士透露,7月前半月中国国有四大银行新增人民币贷款500亿人民币左右,这一投放
量基本是上月同期的两倍.得益于部分稳增长项目已进入放款期,信贷投放节奏相对有所加快. 
 
  --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 刘昕/李宏薇; 审校 边竞/丁淑琴

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