《中国债券市场每日交易备忘》--7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元人民币10年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.93% 青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 新汶矿业集团7亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 传化集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),进出口行主承 吉林高速集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行和中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农发行293.2亿元七年期固息债120412,票面利率3.76% 四川水电投资经营集团5亿元五年期中票1282251,票面利率5.26% 四川港航开发公司8亿元五年期中票1282252,票面利率5.25% 中国船舶工业集团60亿元七年期中票1282253,票面利率4.80% 江西丰城1.7亿元两年期集合票据1283018,票面利率5.20% 广州第二公共汽车公司2亿元一年期短融041253039,票面利率4.68% 渤海活塞(600960.SS)3亿元一年期短融041262031,票面利率6.00% 中国铝业(2600.HK)(601600.SS)50亿元一年期短融041256025,票面利率3.60% 浙江物产集团10亿元一年期短融041251019,票面利率3.90% 华润股份10亿元一年期短融041252028,票面利率3.60% 青岛即发集团3亿元一年期短融041260041,票面利率5.20% 国家电网100亿元一年期短融041254038,票面利率3.48% 大唐发电(601991.SS)(0991.HK)30亿元三个月期超短融011223001,票面利率3.26% ============================================================================== 三、缴款: 国开行50亿元一年期增发固息金融债120228,发行价100.15元 国开行50亿元三年期增发固息金融债120229,发行价100.34元 国开行60亿元五年期增发固息金融债120230,发行价100.52元 国开行70亿元七年期增发固息金融债120231,发行价100.4902元 国开行70亿元10年期增发固息金融债120232,发行价100.42元 迁安市兴源水务产业投资公司16亿元六年期固息债1280203,票面利率6.45% 财政部代发239亿元五年期固息地方债129104,票面利率3.02% 中国中冶(601618.SS)(1618.HK)40亿元九个月 开元投资(000516.SZ)4亿元一年期短融 美都控股(600175.SS)3.5亿元一年期短融 日月首饰集团3.5亿元一年期短融 中国铁建(601186.SS)(1186.HK)100亿元一年期短融 葛洲坝(600068.SS)18亿元一年期短融 中石油集团200亿元四年期中票 中国航天科工集团30亿元五年期中票 丹东港集团9亿元五年期中票 上海青浦中小企业2.33亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部173.3亿元10年期固息国债020009到期兑付,票面利率2.70% 中铁八局集团2亿元一年期短融1181326到期兑付,票面利率5.92% 长春城市开发集团8亿元10年期固息债068034付息,票面利率4.35% 中国航天科技集团30亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082123付息,票面利率3.49% 财政部代发232亿元三年期固息地方债109103付息,票面利率2.33% 国开行8亿元10年期浮息金融债(三个月Shibor基准)110227付息,基本利差-0.35% 国开行200亿元五年期固息金融债110243付息,票面利率4.39% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中证报撰文称,最快在7月,CPI同比涨幅将跌破2%.虽然由于基数等原因,CPI同比涨幅在 四季度面临一定反弹动力,但在经济总需求疲软影响下,下半年物价上涨压力不大.这种局面 有利于推进资源价格改革. --中国人民银行调查统计司的房地产贷款专项监测调查显示,截至2012年6月末,主要金融 机构(含外资)房地产贷款余额为11.32万亿元,同比增长10.3%,增速比上月末高0.8个百分点, 连续两个月回升. --知情人士透露,7月前半月中国国有四大银行新增人民币贷款500亿人民币左右,这一投放 量基本是上月同期的两倍.得益于部分稳增长项目已进入放款期,信贷投放节奏相对有所加快. --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 刘昕/李宏薇; 审校 边竞/丁淑琴
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3