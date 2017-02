每日管理建议：让客户为你“做嫁衣”

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿7月17日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧,内容来自《哈佛商业评论》及其网站(www.hbr.org)。以下内容不代表路透立场。

客户比他们花出的钱更珍贵。无论他们消费多少,他们都有助于公司的成长。以下是客户可以提供给你的三样东西:

1、想法。所谓客户不知道其所需的说法是种很大的误解。研究和经验已否定了这点。想要获得创新的想法,赶紧利用好你的主要客户吧。

2、可靠性。客户比你更可信。这意味着他们能成为比任何机构或内部员工都更好的推广人员。找到你们的超级粉丝,激发他们成为你们公司的拥护者。

3、引导他人消费。相比你的销售说辞,客户往往对其他消费者的看法更感兴趣。想办法让他们接触到你的潜在客户,让他们帮你完成签单。

--摘自《客户比你更胜任的事》(The Things

Customers Can Do Better Than You),作者:Bill Lee