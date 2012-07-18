〔中国债市〕人民币利率互换先涨后跌,央行或向大行"放水"传言抑制升势

路透上海7月18日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周三先涨后跌,总体较上日变化不大.因早盘后传言央行今日可能以某种非公开逆回购方式,向资金显紧的大型银行提供个别流动性援助,暂抑IRS升势.
交易员表示,除上述传言的可信度值得商榷外,即使央行持续滚动以逆回购缓和流动性压力,也并不能解决实质性问题,因此降准预期难以消除,但政策真空期内只能密切注视央行公开市场操作等.
央行公开市场一级交易商今日上报了七天期逆回购和91天期正回购两种需求,按正常操作,明日将进行报送需求中的部分或全部.不过早盘时段因大型银行吝于出钱,且部分有长期资金需求,隔夜和七天期回购利率明显走升.随后有央行今日可能向个别银行逆回购救急的传言出现.
北京一银行交易员称,在定向逆回购传言出现后,IRS基本回吐了早盘此前涨幅.
他并表示,即使传言为真,也难以消除市场对降准的渴望和预期,"不降准的话,央行必须得大规模逆回购,而这种情况不可能一直延续下去."
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 2.6158/2.7250 2.4573/2.5407 2.5160/2.6020 2.6420/2.7293 2.6617/2.9083
周二 2.5820/2.7113 2.4375/2.5225 2.5100/2.6025 2.6350/2.7208 2.6547/2.9120
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变动 +0.0338/+0.0137 +0.0198/+0.0182 +0.0060/-0.0005 +0.0070/+0.0085 +0.0070/-0.0037
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进