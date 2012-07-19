路易威登上海开新店 力推订制概念

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月18日电（记者 Melanie Lee）---路易威登最大的中国店铺将于周六在上海开张，用订制鞋包吸引中国富豪。
这家新店拥有镀金旋转楼梯和受到邀请才能进入的私密楼层，富豪们可以边做头发边订制皮包。
“订制这一概念是终极奢侈，”路易威登首席执行官Yves Carcelle对路透表示。
“这和艺术是一样的。如果你对艺术感兴趣，终极目标是请艺术家创作，而不是购买已经创作好的作品。”
在对中国消费者最欣赏品牌的调查中，路易威登总能排在前列。但是爱马仕(HRMS.PA)等极奢品牌正在对路易威登构成威胁，一些顶级消费者认为路易威登过于平常。
路易威登希望通过上海新店巩固其奢侈品市场的地位。该店销售时髦的大衣和帽子，以及颜色鲜艳的蛇皮包和鳄鱼皮包，甚至包括装麻将的盒子和订制茶具。
中国是全球第三大个人奢侈品市场，规模至少1,600亿元人民币。未来三年，中国有望超越日本和美国，成为全球最大的奢侈品市场，规模料升至1,800亿元。
该店位于上海奢侈品云集的恒隆广场，香奈儿和普拉达(1913.HK)在这里也都有店铺。
该店共四层，员工超过100人，是目前中国唯一一家提供订制鞋包的店铺。路易威登拒绝透露新开该店的支出。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3