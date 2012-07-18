〔中国汇市〕人民币继续小幅收高,美联储贝南克讲话未提供进一步指引(更新版)

(新增更多报价)
* 人民币即期汇价继续小幅收高
* 中间价连续三日高开,但市场仍无明确方向
* 日间波幅不断缩窄
* 美联储主席伯南克讲话无新意,海外市场暂难有指引
路透上海7月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三继续小幅收高,受助于中间价连续三日高开,但即期汇价日间波幅呈逐渐缩窄态势,市场仍无明确方向感.
交易员指出,隔夜广受关注的美联储主席伯南克讲话并无新意,美元指数.DXY冲高回落,海外市场近期波动亦有逐步收敛之势,人民币汇价暂难从中获得指引.
"这几天都不怎么动了,市场没什么兴趣做交易."上海一银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
----------------------------------------------------------------
6.3702 6.3681 6.3732 6.3140 6.3167 6.3729
华南一银行交易员谈到,贝南克讲话中虽保留了使用更多工具提振美国经济的可能性,但还是未明确提及第三轮量化宽松政策,因此对汇市的总体影响有限.
上述上海的银行交易员认为,近期人民币主要是受客盘结售汇影响,相对而言,只要油企没有较大的购汇盘出现,结汇盘会稍多一些,而短期如果消息面没有大的变化,人民币难以摆脱窄幅整理的走势,"就是随波逐流吧."
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.[ID:nSB1672858]
以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4150/80 6.4140
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3700/20 6.3740
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水690点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4392元.
日元兑主要货币周三在亚洲市场上扬,在美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克稍晚讲话前,投资者风险胃纳降低.此前一天他放出的模糊信号令市场不安.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>