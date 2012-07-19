〔新债招标〕中国农发行10年固息债利率3.93%,符合预期--业内人士

路透上海7月19日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的至多150亿元人民币10年期固息金融债,中标利率3.93%,与此前市场预测均值完全一致.

业内人士并透露,该期债首场投标倍数为1.63倍.

该期债为农发行今年第13期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该债缴款日和起息日为7月26日,7月20日-26日为分销期,8月1日上市交易.(完)