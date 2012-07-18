(重温稿)《中国新债预测》农发行10年固息债利率预测均值3.93%,接近二级市场

* 招标品种: 农发行10年期固息债

* 招标金额: 不超过150亿元人民币

* 招标时间: 周四(19日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.85%-4.03%

* 预测均值: 3.93%

路透上海7月18日电---中国农业发展银行周四将招标发行10年期固息债.路透调查显示,虽然二级市场近期交投不太活跃,但10年金融债流动性尚可,一级市场上配置盘需求仍在,明日中标利率预计会接近二级,预测均值落在3.93%.

"二级市场上,10年金融债今天大约在3.94-3.95%左右,最近投资户的需求还不错,一般一级发出来要略微低一点,估计明天(中标利率比二级)稍低1-2个点吧."上海一商业银行交易员称.

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,10年期品种收益率报在3.9266%.二级市场上剩余期限在9.942年的农发行固息债120410tCN120410=CFXS今日成交区间大多落在3.93-3.95%之间.

华东一商业银行交易员还提到,明日农发债亦可参照周二国开行增发的10年固息债对应减点,从存量和交易的活跃度来看,国开债均强于农发债,预计明日农发新债要较周二国开债低10个bp左右.

本周二国开行增发的10年固息债录得了4.0215%的中标收益率,符合此前市场4.02%的预测.

该期债为农发行今年第13期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.

该债缴款日和起息日为7月26日,7月20日-26日为分销期,8月1日上市交易.(完)