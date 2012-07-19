美国前财长保尔森呼吁深化中美经济关系

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月17日电---美国前财长保尔森(Henry Paulson)周二表示，美国国内关于支持与中国发展亲密经济关系的共识已经有所弱化，需要实施改革措施，建立两国更为紧密的经济关系。
保尔森在大西洋理事会(Atlantic Council)一场讲座和一篇政策论文中就审视两国关系提出了设想。大西洋理事会是华盛顿一家智库。
保尔森刚刚结束对中国的访问返回美国，期间他会见了中国政府和企业领导人。
保尔森表示，此次访问验证了上周公布的中国经济增长数据。中国第二季度GDP增长7.6%，创下逾三年来的最低水平。
他说：“无疑，中国经济大幅放缓，很多领域的成长速度都在减缓。”
保尔森补充道：“我自己的判断是，我们不会看到硬着陆。”
他在文章中写道，中美两国都有重要的工作要做。
“就我们而言，美国需要在中国有公平的竞争环境，但我们也将从中国的更多投资中受益。”
美国需要欢迎中国方面的投资，并改革“过时的”控制技术出口的贸易控制政策。
中国需要努力建立由市场决定的汇率机制，加快资本账户开放以及国企改革。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3