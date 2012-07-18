《中国企业债发行日程表》--7月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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*内江投资 7 6 7.00% AA- 7/19-7/25 中信建投证券
控股集团 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%,
发行人以国有土地使用权提供抵押担保)
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*鹤岗开源 10 7 6.50% AA- 7/19-7/25 国开证券
城投公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%,
东北中小企业信用再担保公司担保/土地使用权抵押担保)
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新疆哈密国资 10 6 6.25% AA- 7/17-7/19 中信建投证券
投资经营公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%,酒钢集团担保)
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铜川开发 8 7 7.50% AA- 7/17-7/23 平安证券
投资公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)
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成都经济开发区 10 6 6.50% AA 7/17-7/23 国信证券
建设发展公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%)
10 7 6.55% AA
(第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)
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甘肃公路航空 25 5 6.20% AA+ 7/18-7/26 华龙证券
旅游投资集团
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)
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*芜湖高新技术 4.1 6 7.30% AA 7/19-7/25 世纪证券
中小企业 (附第三年末投资者回售选择权,芜湖建投公司担保)
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注:*表示新增.(完)
--整理 边竞; 审校 李宏薇
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》