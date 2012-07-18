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亚洲 | 2012年 7月 18日 星期三 17:31 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率      主体评级  发行时间     主承销商
            (亿元人民币) 

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*内江投资        7         6        7.00%          AA-    7/19-7/25  中信建投证券
控股集团                  (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%,
                      发行人以国有土地使用权提供抵押担保)
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*鹤岗开源       10         7        6.50%          AA-    7/19-7/25    国开证券
城投公司                  (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%,
              东北中小企业信用再担保公司担保/土地使用权抵押担保)
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新疆哈密国资     10         6        6.25%          AA-    7/17-7/19  中信建投证券
投资经营公司          (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%,酒钢集团担保)
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铜川开发          8         7        7.50%          AA-    7/17-7/23    平安证券
投资公司              (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)
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成都经济开发区   10         6        6.50%          AA     7/17-7/23    国信证券
建设发展公司          (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%)
                 10         7        6.55%          AA        
                      (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)
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甘肃公路航空     25         5        6.20%          AA+    7/18-7/26   华龙证券
旅游投资集团                   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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*芜湖高新技术  4.1        6         7.30%             AA    7/19-7/25     世纪证券
中小企业               (附第三年末投资者回售选择权,芜湖建投公司担保)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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