〔路透专访〕台湾南山人寿不看好下半年景气,将持续布局海外固定收益商品

* 不期待下半年景气会比上半年好

* 海外布局仍以固定收益为主

* 看好台湾房地产,将投资出租给零售、大卖场等房产

* 今年资产收益率料较去年增加1%

* 有意切入产险,已在寻找并购标的

记者 詹静宜

路透台北7月18日电---低利环境挑战投资功力.台湾资产第二大的寿险公司--南山人寿周三表示,全球投资环境充满挑战,不能预期下半年会比上半年更好.南山将持续布局海外固定收益商品,以及在台湾寻求房地产投资机会.

南山人寿副董事长杜英宗并在接受路透专访时预期,南山今年的获利动能将会逐季上升,因下半年受惠于股利收入将于第三季、第四季入帐.预计今年的资产收益率(asset yield)将较去年增加1%.

"现在寿险业的挑战就是谁比较会做投资,"他说.

杜英宗坦言,全球为解决经济问题,只有两个武器,就是宽松的货币供给、调降利率,这两者对保险公司都是不利的,因为在低利率环境下,投资风险还是很高.

由于台湾金融监督管理委员会已于5月11日宣布外币保单不纳入海外投资上限的申请办法,南山人寿已向金管会提出申请,对海外投资将有所助益.目前南山海外投资上限为40%,只要条件符合申请门槛,南山将申请将海外投资上限提高到45%.

杜英宗说,"一有机会就会前往海外投资,收益率还是以海外为高,海外布局仍以固定收益为主."

南山目前资产达2兆台币.有价证券仍以固定收益商品为主,高达八成以上,股票则仅占一成多,房地产仅占南山人寿总投资金额约2%.

美国国际集团AIG(AIG.N)去年以21.6亿美元现金将南山人寿卖给以建筑起家的润泰集团转投资的润成控股,而润成入主南山人寿将于8月19日届满一周年,营运绩效陆续浮现,不仅业绩市占率已经重回保险业前三大,上半年获利也可望为台湾寿险业第二.

**房地产投资占比可望提高**

杜英宗表示,主管机关对寿险投资有些限制,包括有一半的资产一定要投资台币,但台湾五年期公债利率跌破1%,寿险业投资部位这么多要往哪里去?加上政府又打房,股票也不好,如何在这样困难的环境创造比较高的asset yield,这将是保险公司目前最大的挑战.

在看好两岸经济合作关系有利于台湾商用不动产租金回报率,今年南山人寿逐步切入房地产市场,并参与台北市政府世贸二馆建设-经营-转让(BOT)标案,市场预估该案投资金额高达400亿台币.

杜英宗说,"房地产投资是要花时间(take time)的(寻找好标的)".

他表示,台湾跟大陆的经济合作关系会一直持续下去,且香港、上海、北京房地产价格都比台湾高,台湾商用不动产的租金回报率(rental yield)仍低,但这个现象将随着两边经济情况改善而有所增长,仍看好台湾优质的房地产标的.

相较于其他大型寿险公司锁定北台湾房地产,杜英宗则说,"那可不一定."

他认为,中南部房价最近也有再涨,且与其在台北跟同业竞价抢标,还不如寻找一些同业还没在寻找的标的.

他进一步指出,住宅投资以开发商为主,不一定锁定商办,而是寻找适合出租给零售通路、饭店、大卖场等房产,做些比较有创意的做法,而不是只有竞标商办的做法.

他坦言,不是只有在看世贸二馆的案子,今年已开始在投资几个出租给零售、大卖场或outlet的案子,但案子都还没达上百亿台币的规模.

**有意切入产险**

对于近年南山并购大计,杜英宗反问,目前保险业并购有什么好处?但他透露说,"有打算跨足产险市场,多一种产品提供给客户".

他表示,已在寻找产险并购标的,但规模并不一定要很大.

本地媒体曾报导南山人寿有意并购美亚产险在台子公司,一旦成功,南山人寿将成为国内第二家转投资有产险公司的寿险业.

惟杜英宗强调,今年并不急于并购产险,要先把南山做好.

润成控股上层共有六家股东,主要是由润泰集团旗下润泰创新(9945.TW)、润泰全球(2915.TW),以及宝成工业(9904.TW)合组而成,持股比率分别为25%、23%及20%.(完)

欲览美国国际集团出售台湾子公司南山人寿纪事,请点击[ID:nST0383638]