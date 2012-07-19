俄罗斯上议院批准该国加入世贸组织

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月18日电---俄罗斯上议院周三投票批准该国加入世界贸易组织（WTO），俄罗斯18年的入世之路只待总统普京签字。普京签字后30天，俄罗斯将成为世界贸易组织的第156个成员国。
上周俄罗斯杜马也批准该国加入世界贸易组织。俄罗斯入世需要降低关税，并向外资开放关键行业。
反对派议员反对俄罗斯入世，因担忧该国工农业不具有全球市场竞争力。
俄罗斯政府曾表示，将从9月1日开始降低关税，此前同意2015年以前逐步将9.5%的平均关税水平降至6%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比