柬埔寨为防止手足口病扩散关闭学校

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透金边7月18日电(记者 Prak Chan Thul)---柬埔寨周三关闭了所有幼儿园和小学，以防止手足口病的扩散。自4月份以来，手足口病已造成至少55名儿童死亡。
目前已确认61起病例由肠道病毒71(EV71)感染所致。年纪在三个月到11岁之间的儿童易受该病毒感染。
手足口病的爆发也增加了人们对泰国、菲律宾等东南亚其他地区的担忧。上述两国的儿童都在手足口病毒的菌株检测中呈阳性，但没有死亡病例。
根据世界卫生组织(WHO)的数据，已知有55名柬埔寨儿童死亡。其中多数未满三岁，并在入院24小时之内死亡。
柬埔寨教育部部长Mak Van对路透表示：“在收到某些省份关于手足口病在学校快速扩散的报告后，我们无需再等两周。”
他表示，停课将持续十周。柬埔寨学校本应在8月底放假。
WHO周三表示，该组织担心关闭学校或造成恐慌，称当局能够控制疫情蔓延。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比