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债券 | 2012年 7月 18日 星期三 18:57 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上涨,因资金重新流向避险资产

路透伦敦7月18日电---美国公债价格周三在欧洲市场上升,因市场对欧元区危机感到担忧,加上美国经济前景不佳,推动资金流向美国公债,尽管并没有任何新迹象显示美国联邦储备理事会(美联储)有可能进一步放宽政策.

美联储主席贝南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索,让那些曾押注美联储可能着手第三轮大规模购债的市场人士感到失望.[ID:nSB1672858]

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