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债券 | 2012年 7月 18日 星期三 19:54 BJT

〔欧元债市〕德国首次以负收益率标出公债,受益于避险买盘追捧

路透伦敦/柏林7月18日电---周三德国首次以负收益率标出中期公债,因黯淡经济前景与久难解决的欧债危机令投资者追捧被视为避险资产的德债.

德国这次两年期公债标售筹资规模为41.73亿欧元资金,得标收益率为负0.06%,6月一次类似标售的收益率为0.1%,今年以来标债的平均收益率则为0.173%.这次标售的认购倍数达到两倍,前次为1.9倍,今年以来平均值为1.87倍.

在二级市场上,两年期德国公债收益率日内下滑1个基点至负0.057%,标售前在负0.047%.

此前在欧洲央行(ECB)降息并下调隔夜存款利率后,两年期德债的收益率就首次在二级市场跌至了负值.(完)

--编译 隋芬;审校 郑茵

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