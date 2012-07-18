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债券 | 2012年 7月 18日 星期三 19:31 BJT

〔美国数据〕7月13日当周住房抵押贷款申请跳升16.9%--MBA

路透纽约7月18日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款申请激增,因再融资需求上升,不过购房活动略微下降.

7月13日当周,经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳升16.9%至935.4点.该指数涵盖了再融资与购房需求.

经季节调整的再融资指数大涨21.6%至5,314.4点,录得七个月来的最大涨幅,因按揭贷款利率触及纪录低位.

但购房抵押贷款指数下跌0.1%,至192.4.

再融资占整体抵押贷款活动的比例从上周的77%升至80.1%.

该周30年期固息抵押贷款利率下滑5个基点,从3.79%跌至3.74%,再创纪录新低.

根据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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--编译 肖群英;审校 郑茵

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