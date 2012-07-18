主要国家经济指标预测--7月19日****

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差24.84
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 -- 盈余16
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余46
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 -- 流出148
0800 意大利工业订单(较前月) 5月 -- -1.9%
(较上年同期) -- -12.3%
工业销售(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- -4.1%
0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +1.4%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 36.5 35
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.65
续请失业金人数(万人) 7月7日当周 329.9 330.4
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +1.5%
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 463 455
1400 美国领先指标 6月 -0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负8.0 负16.6
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,531
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超36
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 增加0.61 增加0.5
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 0-9-0 0-9-0
量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 2-7 2-7
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 8.1% 8.2%
0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 +1.5% +1.4%
平均周薪(不含奖金) +1.8% +1.9%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 负42.5 --
1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 935.4 --
再融资指数 5,314.4 --
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 76.0 74.5
建筑许可年率(万户) 75.5 76.5
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 负2 --
(完)
--编译 龚芳/肖群英;审校 徐文焰
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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