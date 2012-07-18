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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--7月19日****

路透7月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差24.84

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 -- 盈余16

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余46

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 -- 流出148

0800 意大利工业订单(较前月) 5月 -- -1.9%

(较上年同期) -- -12.3%

工业销售(较前月) -- -0.5%

(较上年同期) -- -4.1%

0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.6% +1.4%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.9%

(较上年同期) +2.6% +3.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 36.5 35

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.65

续请失业金人数(万人) 7月7日当周 329.9 330.4

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.3% +1.5%

1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 463 455

1400 美国领先指标 6月 -0.1% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负8.0 负16.6

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,531

外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超36

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 增加0.61 增加0.5

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 0-9-0 0-9-0

量化宽松投票情况(不变-扩大规模) 2-7 2-7

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 8.1% 8.2%

0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 +1.5% +1.4%

平均周薪(不含奖金) +1.8% +1.9%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 负42.5 --

1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 935.4 --

再融资指数 5,314.4 --

1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 76.0 74.5

建筑许可年率(万户) 75.5 76.5

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 负2 --

(完)

--编译 龚芳/肖群英;审校 徐文焰

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