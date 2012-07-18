〔美股业绩〕美国银行第二季获利优于预期,计划每年节本30亿美元(更新版2)

(新增分析师评论和股价表现)

* 第二季EPS为0.19美元,上年同期亏损0.90美元

* 营收为219.7亿美元,略低于第一季

* 第二季支出减少25%至170亿美元

* 第二阶段成本计划将每年实现节约30亿美元

路透7月18日电---美国第二大银行--美国银行(BAC.N)表示,该行计划通过一项涉及商业银行、投资银行和财富管理部门的计划,每年节省30亿美元成本,令其成为将目标瞄准节约支出的又一家大型银行,因为其多数业务的营收下滑.

美国银行第二季削减了25%的成本,帮助其在当季实现25亿美元的获利,合每股盈余(EPS)为0.19美元,上年同期则为亏损88亿美元.其营业网点较上年同期减少超过12,000个,至275,460个.

"问题在于'他们只是在减肥,还是已经影响到了业务成长的能力'?"对美国银行的管理经常提出批评的Jonathan Finger表示."这是投资者的主要顾虑."他经营的投资公司Finger Interests握有110万股美银股票.

美国银行在名为"新美银计划(Project New BAC)"的节支方案中,没有详细阐述裁员计划.公司管理层已经表示,裁员人数将会减少,因为资本市场、商业银行和财富管理业务的现有员工数量较少.

在摆脱金融危机的复苏道路上,美国银行已落后于同业,主要因为其2008年收购次优抵押贷款商Countrywide Financial所带来的亏损.

美国银行第二季经调整后的每股盈余(EPS)为0.16美元,超过汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的0.14美元,但对公司未来获利能力的质疑推动其股价周三下挫4.9%,收报7.53美元.

第二季总营收从第一季的222.8亿美元降至219.7亿美元,但仍高于上年同期的132.4亿美元.需求疲弱,低利率以及新的监管规定压缩收费,令银行业的营收难以提高.

该银行第二季贷款损失拨备降至17.7亿美元,为2007年第一季以来最低,上年同期为32.6亿美元.

"全球经济面临挑战,我们仍认为有机会向我们的客户提供更多服务.从贷款到商业部门连续六个季度取得增长--对小企业的放贷和贷款承诺一年中增长23%,消费信贷部门的形势亦为多年来最佳,"美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)表示.(完)