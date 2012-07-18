〔美股业绩〕霍尼韦尔第二季净利同比增11.7%,调高全年预估区间(更新版)

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路透7月18日电---霍尼韦尔(HON.N)周三公布第二季净利较上年同期增长11.7%,超过华尔街分析师的预估,因美国市场对楼宇控制系统及专业化学产品需求强劲,抵消了欧洲市场的疲弱态势.

霍尼韦尔周三亦将全年获利预估区间的下端调高0.05美元,目前预计全年每股盈余(EPS)介于4.40至4.55美元,即成长幅度介于9-12%.

该公司称预计今年利润率会进一步上升.

霍尼韦尔股价在盘前交易中上扬1.5%至55.35美元,昨日收盘报54.54美元.该股今年迄今累计几近持平,不及标准普尔500指数.SPX上涨8%的表现.

第二季获利增至9.05亿美元,合每股盈余(EPS)1.14美元,去年同期为8.1亿美元和1.02美元.分析师此前对EPS的预估是1.11美元.

营收增长3.8%至94.4亿美元,低于分析师95.6亿美元的预估.

该公司将全年营收预期调低2亿美元,至介于378亿美元至384亿美元.(完)