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债券 | 2012年 7月 18日 星期三 23:39 BJT

〔标题新闻〕IMF称欧洲借款人决定检讨爱尔兰银行救助条款是向该国重回债市迈出的关键一步

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IIGWO]

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