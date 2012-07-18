〔英国债市〕英债和英镑利率期货攀升,因英央行会议记录基调温和

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透伦敦7月18日电---英债期货和英镑利率期货周三攀升,之前公布的英国央行会议记录显示,决策者在7月会上讨论了进一步降息,和将量化宽松计划规模扩大750亿英镑,而非500亿英镑等选项.
与6月会议相同,英国央行货币政策委员会拒绝降息,但表示新的信贷举措可能改变他们的评估--不过,可能需要数月的时间才会重新考虑.
9月英债期货FLGU2上扬22个跳动点,报121.66,表现与可比德债期货完全一致.
9月短期英镑利率期货FSSU2收涨4个跳动点.短期英镑利率期货<0#FSS:>盘中全线上扬,升幅最高达10个跳动点,反应市场对英国央行推行超宽松政策的预期高涨.
德债上扬,因担忧欧债危机.有报导称德国总理梅克尔在接受访问时强调了她对欧洲的承诺,但表示欧洲的计划"尚未成形,因此,不能确定有所事情的结果都良好."交易商称,消息对德债提供进一步支撑,并打压意大利和西班牙公债.
英国央行会议记录的影响盖过了英国就业数据,英国统计局周三公布,英国在截至5月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少6.5万人;失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nSB1673922]
指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR回落3个基点,报1.475%,与可比德债收益率差EU10YT=RR持稳在28个基点.五年期英债收益率在午后的交易中触及0.476%的纪录低位.
英国周四将标售另一批票息为3.75%的2052年到期英债GB40YT=RR.分析师预计,标售将吸引强劲需求,尤其是受英国央行购债行动的推动.
另外,英国周四还将公布零售销售数据.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。