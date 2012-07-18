〔英国债市〕英债和英镑利率期货攀升,因英央行会议记录基调温和

路透伦敦7月18日电---英债期货和英镑利率期货周三攀升,之前公布的英国央行会议记录显示,决策者在7月会上讨论了进一步降息,和将量化宽松计划规模扩大750亿英镑,而非500亿英镑等选项.

与6月会议相同,英国央行货币政策委员会拒绝降息,但表示新的信贷举措可能改变他们的评估--不过,可能需要数月的时间才会重新考虑.

9月英债期货FLGU2上扬22个跳动点,报121.66,表现与可比德债期货完全一致.

9月短期英镑利率期货FSSU2收涨4个跳动点.短期英镑利率期货<0#FSS:>盘中全线上扬,升幅最高达10个跳动点,反应市场对英国央行推行超宽松政策的预期高涨.

德债上扬,因担忧欧债危机.有报导称德国总理梅克尔在接受访问时强调了她对欧洲的承诺,但表示欧洲的计划"尚未成形,因此,不能确定有所事情的结果都良好."交易商称,消息对德债提供进一步支撑,并打压意大利和西班牙公债.

英国央行会议记录的影响盖过了英国就业数据,英国统计局周三公布,英国在截至5月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少6.5万人;失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nSB1673922]

指标10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR回落3个基点,报1.475%,与可比德债收益率差EU10YT=RR持稳在28个基点.五年期英债收益率在午后的交易中触及0.476%的纪录低位.

英国周四将标售另一批票息为3.75%的2052年到期英债GB40YT=RR.分析师预计,标售将吸引强劲需求,尤其是受英国央行购债行动的推动.

另外,英国周四还将公布零售销售数据.(完)

--编译 母红;审校 李军

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