〔金属期市〕LME期铜跟随美股上扬,受助于美国楼市数据和贝南克讲话

* 美国房屋开工增幅为逾三年来最高

* 欧元兑美元走软,受梅克尔讲话拖累

* 全球成长和中国需求忧虑限制涨幅

路透纽约/伦敦7月18日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三上扬,因美国楼市数据强劲,且美联储主席贝南克的讲话缓解了可能出现双底衰退的忧虑,扶助工业金属抵消美元走强造成的压力.

一系列美国企业公布的强劲业绩,以及因此引发的美国股市涨势也扶助支撑铜市,铜价在三个交易日中首日收涨.

市场交投清淡,未平仓合约数量较少,因全球经济放缓忧虑和欧洲危机继续主导市场人气.

下半年伊始,投资者仍持谨慎态度,因担忧全球最大铜消费国中国将面临三年来最低经济增幅.

LME三个月期铜CMCU3攀升42美元,收报每吨7,637美元.

成交清淡,因许多业内人士夏季离场度假.未平仓合约处于2009年7月以来最低,凸显市场对未来走向不笃定.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜合约HGU2上扬1.85美分,报每磅3.4740美元,盘中交投区间在3.4350-3.4835美元.

根据路透初步数据,纽约尾盘成交量降至34,500口,较30日均值低逾20%.

今日公布的数据显示,美国房屋开工增幅为逾三年来最高,数据推动铜价上扬.

美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会作证的问答环节称,我认为目前不会出现双底衰退.我们预计经济将继续适度增长.

但美元兑欧元走强导致铜价削减涨幅.有报导称德国总理梅克尔在接受访问时强调了她对欧洲的承诺,但表示欧洲的计划"尚未成形,因此,不能确定有所事情的结果都良好."消息推高美元.

汇丰分析师Andrew Keen在一份报告中称,"第二季交易所库存减少20%是一个好兆头.这明确显示需求既没受到重大负面冲击,也未进入一个大规模削减库存的周期."

一位驻上海的实货交易员称,中国实货市场,基本金属成交量低于上年同期.

"消费者对基本金属的需求因中国商业环境低迷而受创,中国政府近期向系统注入流动性也削弱了人们买入基本金属作为融资抵押品的需求,"他说.

行业消息方面,矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)报告称,6月当季铜产量按年增长15%.

以下为1739GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 346.90 1.35 +0.39 343.60 0.96

LME期铝 1909.00 5.00 +0.26 2020.00 -5.50

LME期铜 7635.00 40.00 +0.53 7600.00 0.46

LME期铅 1909.00 16.00 +0.85 2035.00 -6.19

LME期镍 16100.00 0.00 +0.00 18710.00 -13.95

LME期锡 18775.00 -120.00 -0.64 19200.00 -2.21

LME期锌 1868.00 3.00 +0.16 1845.00 1.25

上海期铝 15565.00 -15.00 -0.10 15845.00 -1.77

上海期铜 55820.00 -100.00 -0.18 55360.00 0.83

上海期锌 14785.00 -15.00 -0.10 14795.00 -0.07

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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