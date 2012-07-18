〔芝加哥期市〕CBOT小麦涨至近四年高位,干热天气使小麦减产

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月17日电---美国小麦期货周三连续第六个交易日上涨,追随玉米期市升势,交易商指因市场担心干热天气使美国小麦减产.
指标CBOT-9月小麦期货Wc1在过去六个交易日中累计涨13.6%,周三触及2008年8月以来最高位.
人们对黑海地区主要产区小麦受损情况的担心,亦巩固了美国小麦期货的涨势.
分析师预计,美国农业部周四早上公布的一周出口销售报告将显示,上周小麦出口销量介于35至50万吨之间,高于一周前的31.17万吨.
美国大平原硬红冬麦现价周三持稳,农户销售迟滞.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收升18-1/4美分,报每蒲式耳9.03-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为107,869口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾慧洋海运集团寻求三年期1亿美元再融资贷款，第一商业银行为本案的独家牵头行兼簿记行。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。