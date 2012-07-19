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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 08:19 BJT

修正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦涨至近四年高位,干热天气使小麦减产

(更正:内文首段日期应为"7月18日",非"17日")

路透7月18日电---美国小麦期货周三连续第六个交易日上涨,追随玉米期市升势,交易商指因市场担心干热天气使美国小麦减产.

指标CBOT-9月小麦期货Wc1在过去六个交易日中累计涨13.6%,周三触及2008年8月以来最高位.

人们对黑海地区主要产区小麦受损情况的担心,亦巩固了美国小麦期货的涨势.

分析师预计,美国农业部周四早上公布的一周出口销售报告将显示,上周小麦出口销量介于35至50万吨之间,高于一周前的31.17万吨.

美国大平原硬红冬麦现价周三持稳,农户销售迟滞.

指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收升18-1/4美分,报每蒲式耳9.03-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为107,869口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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