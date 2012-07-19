修正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦涨至近四年高位,干热天气使小麦减产

路透7月18日电---美国小麦期货周三连续第六个交易日上涨,追随玉米期市升势,交易商指因市场担心干热天气使美国小麦减产.

指标CBOT-9月小麦期货Wc1在过去六个交易日中累计涨13.6%,周三触及2008年8月以来最高位.

人们对黑海地区主要产区小麦受损情况的担心,亦巩固了美国小麦期货的涨势.