修正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦涨至近四年高位,干热天气使小麦减产

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(更正:内文首段日期应为"7月18日",非"17日")
路透7月18日电---美国小麦期货周三连续第六个交易日上涨,追随玉米期市升势,交易商指因市场担心干热天气使美国小麦减产.
指标CBOT-9月小麦期货Wc1在过去六个交易日中累计涨13.6%,周三触及2008年8月以来最高位.
人们对黑海地区主要产区小麦受损情况的担心,亦巩固了美国小麦期货的涨势.
分析师预计,美国农业部周四早上公布的一周出口销售报告将显示,上周小麦出口销量介于35至50万吨之间,高于一周前的31.17万吨.
美国大平原硬红冬麦现价周三持稳,农户销售迟滞.
指标CBOT-9月小麦期货WU2结算价收升18-1/4美分,报每蒲式耳9.03-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为107,869口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(468,083口) 159,687 182,730 85,943 178,291 156,738 423,921 425,411 44,162 42,672 较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口) 9,594 -19,262 -7,521 -9,222 16,832 -7,149 -9,951 -879 1,923 各类未平仓合约