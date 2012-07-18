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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 03:25 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少238.2亿美元--iMoneyNet

路透纽约7月18日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至7月17日的最近一周美国货币市场基金资产减少238.2美元,至2.512万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少218亿美元,至2.240万亿美元;而免税货币市场基金资产减少20.3亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率保持在0.03%.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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