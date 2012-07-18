〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大幅攀升,豆粕触及纪录高位

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三大涨,交易商称,受助于现货市场劲扬,库存紧蹙,农户销售放缓以及豆粕走势强劲.
8月豆粕期货SMQ2飙升至514.00美元的纪录高位,因现货市场走势强劲,库存紧蹙,以及交易商因担忧严重乾旱将导致美国大豆减产而买入旧作合约.
交易商买入旧作8月大豆合约,因担忧美国中西部遭遇逾50年来最严重乾旱,将导致大豆供应减少.
中午的天气预报显示,美国中西部的干热天气将持续.逾50年来最严重的旱情正导致玉米和大豆作物生长状况迅速恶化.
美国农业部长威尔萨克称,中西部旱情不断加剧将导致农作物价格大幅攀升,但仍无需寻求减少以玉米为原料的乙醇生产.
8月大豆合约高于所有关键移动均线.九日相对强弱指标(RSI)为82.
CBOT-8月大豆期货SQ2收高44-1/2美分,报16.83-1/2美元.
8月豆粕合约SMQ2收涨20美元,收报每短吨514美元.8月豆油合约BOQ2跌0.13美分,报每磅54.01美分.
今日大豆预估成交量为268,841口;豆粕预估成交量为86,864口,豆油成交量为146,136口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
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