〔美股盘后〕高通在盘后交易中重挫5.2%,此前公布第三季业绩

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透纽约7月18日电---高通(QCOM.O)在周三盘后交易中重挫5.2%,此前该公司公布业绩.
高通公布第三季非GAAP每股盈利(EPS)为0.85美元,第三季营收为46亿美元,第三季GAAP每股盈利(EPS)为0.69美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第三季EPS为0.86美元,营收为46.8亿美元.
高通预计第四季营收为44.5-48.5亿美元,每股盈利为0.78-0.84美元.高通预计第四季GAAP每股盈利(EPS)为0.62-0.68美元.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预计高通第四季EPS为0.89美元,营收为49亿美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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