〔加拿大汇市〕加元兑美元走强,因加拿大央行保持升息立场

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透多伦多7月18日电---加元兑美元周三走强,受助于全球股市的普遍强势,以及加拿大央行保持升息立场,与全球其他主要经济体央行背道而驰.
加元兑美元CAD=D4盘中升至1.0101加元,或0.9900美元,为7月5日以来最高,因加拿大央行总裁卡尼称,加拿大不能照搬其他国家的货币政策,扞卫加拿大央行的政策立场.
加元兑美元CAD=D4收报1.0107加元,或0.9894美元,高于周二的1.0126加元,或0.9876美元.
全球股市上扬也支撑加元.美国股市周三收涨,标普500指数.SPX触及5月初以来最高.(完)
--编译 母红;审校 李军
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