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市场报道 | 2012年 7月 19日 星期四 04:53 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元走强,因加拿大央行保持升息立场

路透多伦多7月18日电---加元兑美元周三走强,受助于全球股市的普遍强势,以及加拿大央行保持升息立场,与全球其他主要经济体央行背道而驰.

加元兑美元CAD=D4盘中升至1.0101加元,或0.9900美元,为7月5日以来最高,因加拿大央行总裁卡尼称,加拿大不能照搬其他国家的货币政策,扞卫加拿大央行的政策立场.

加元兑美元CAD=D4收报1.0107加元,或0.9894美元,高于周二的1.0126加元,或0.9876美元.

全球股市上扬也支撑加元.美国股市周三收涨,标普500指数.SPX触及5月初以来最高.(完)

--编译 母红;审校 李军

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