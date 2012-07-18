〔美股业绩〕高通季度营收令人失望,股价盘后大幅波动

路透纽约7月18日电---美国手机芯片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)周三下调目前会计年度第四季营收和获利预估,因半导体和手机需求较预期疲弱.

该公司公布的会计年度第三季营收和获利增幅也不及市场预期,股价盘后大幅波动,一度重挫5.2%,之后由跌转升,上扬2.3%.

"很糟糕,营收预估远逊预期,芯片销售比市场预期的差太多.这可能是因为需求放缓,可能是因为iPhone 5延后推出,可能是因为28纳米的供应问题."Charter Equity Research分析师Ed Snyder表示.

高通将2012会计年度营收目标由之前预估的187-197亿美元下调至187-191亿美元.

高通还将全年度非GAAP每股盈利目标区间由3.61-3.76美元下调至3.61-3.67美元.

高通公布,截至6月24日的会计年度第三季盈利为12.07亿美元,或每股盈利0.69美元,上年同期分别为10.35亿美元和0.61美元.

不计入特殊项目,高通期内每股盈利为0.85美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计为0.86美元.

高通第三季营收由上年同期的36.2亿美元增至46.3亿美元,但低于分析师预估的46.77亿美元.(完)