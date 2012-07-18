〔韩国数据〕6月大型百货公司及折扣商店销售同比下降

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透首尔7月19日电---韩国知识经济部周四称,6月大型百货公司及折扣商店销售较上年同期减少,突显在经济成长放缓的环境下,民间消费疲弱. 企划财政部之前在报告中指出,韩国大型百货公司6月销售较上年同期减少2.0%,不及企划财政部本月稍早公布的下跌1.2%的预估. 大型折扣店销售同比回落7.2%,为2011年2月以来最大跌幅,略高于企划财政部预估的下跌7.4%. 6月为今年第二次出现百货公司及折扣商店销售双双回落的局面.(完) --编译 母红;审校 李军
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾慧洋海运集团寻求三年期1亿美元再融资贷款，第一商业银行为本案的独家牵头行兼簿记行。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。