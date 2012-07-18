〔韩国数据〕6月大型百货公司及折扣商店销售同比下降

路透首尔7月19日电---韩国知识经济部周四称,6月大型百货公司及折扣商店销售较上年同期减少,突显在经济成长放缓的环境下,民间消费疲弱. 企划财政部之前在报告中指出,韩国大型百货公司6月销售较上年同期减少2.0%,不及企划财政部本月稍早公布的下跌1.2%的预估. 大型折扣店销售同比回落7.2%,为2011年2月以来最大跌幅,略高于企划财政部预估的下跌7.4%. 6月为今年第二次出现百货公司及折扣商店销售双双回落的局面.(完) --编译 母红;审校 李军