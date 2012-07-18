日韩经济指标预测--7月19日-7月26日****

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月19日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月19日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,531
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超36
7月20日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月23日(一)
暂无重要数据.
7月24日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +10.0%
进口(较上年同期) -- +9.3%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,073
7月25日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.9%
(较上年同期) -- +2.8%
7月26日(四)
2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余31.6
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 6月 -- -0.1%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +0.2%
东京地区核心CPI(较上年同期) 7月 -- -0.6%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.6%
2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 -- +3.6%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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