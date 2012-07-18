澳新经济指标预测--7月19日-7月26日****

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月16日当周--------------------------------
7月19日(四)
无重要经济数据公布.
7月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第二季 +1.5% -1.2%
出口物价(较前季) +0.5% -7.0%
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月23日(一)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- -0.3%
(较上年同期) -- +1.4%
7月24日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差1.34 顺差3.01
(较上年同期) 逆差8.7 逆差8.1
进口(亿新西兰元) 37.4 41.1
出口 38.4 44.2
7月25日(三)
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.1%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.2%
2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50%
7月26日(四)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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