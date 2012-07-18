〔纽约汇市〕欧元全线下跌,受梅克尔的言论打压(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 交易商卖出欧元,此前媒体报导梅克尔的言论

* 欧元兑澳元触及纪录低位,兑英镑跌至三年半低点

* 贝南克重申上日的证词陈述

路透纽约7月18日电---欧元兑多数主要货币周三下跌,此前媒体援引德国总理梅克尔的言论,令市场忧虑欧元区的未来及令原本担忧欧元前景的投资人更加不安.

有报导称德国总理梅克尔在接受访问时强调了她对欧洲的承诺,但表示欧洲的计划"尚未成形,因此,不能确定所有事情的结果都良好."不过她补充说,她对"将取得成功感到乐观,"重申了她对欧元幸存的一贯措辞.

根据一媒体报导,该访问刊载在梅克尔的德国基督教民主党网站上.

梅克尔的言论经报导后,欧元全线被抛售,兑美元跌至日内低位,兑澳元EURAUD=挫至纪录低点,兑瑞典克朗EURSEK=大跌至11年半低位,兑英镑EURGBP=跌至三年半新低.欧元区二线国家公债收益率(殖利率)上升,也增加市场的低迷人气.

"欧元最初下跌纯粹是因梅克尔的言论,"FX Solutions首席交易员Tommy Molloy说."(梅克尔的言论)一定程度上可能是下马威,迫使欧元区二线国家作决定和突显现存的风险.因为梅克尔总不能总是做坚强后盾和给予安慰,有时候要作出一些威胁,令事情得以完成."

欧元兑美元EUR=跌0.2%,至1.2276美元,盘中低见1.2215美元,和上周触及的两年低点距离不远,因交易商关注梅克尔讲话的前半部分.

Molloy说,欧元正在1.2250-1.2295美元区间的中端."突破任何一边都意味着可能还会再有50个小点的走势"

市场人士说,欧洲央行执委亚斯穆森对欧元区永久救助基金的言论及南、北欧洲国家意见分歧日益加大也令欧元承压.

周二,欧元兑美元上涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对推出另一轮量化宽松政策没有提供明确暗示,尽管他对推出更多措施提振经济开启大门.

风险资产得益于贝南克言论,尽管道明证券指出,即使可能将有更多宽松政策,但也不会很快推出.

汇丰的意见和道明证券一致,汇丰说,只有在劳工市场没有显示改善迹象的前提下,美联储才会放宽政策.

但如果是这样的话,美联储在7月30日至8月1日下次会议举行前没有另一份新出炉的就业报告来考虑,但在接下来9月12-13日的货币政策会议,美联储将有两份月度就业报告来考虑.

所以如有需要,美联储最早行动的时间将在9月,汇丰说.

一如预期,贝南克在众议院金融服务委员会作证,重复了周二他作证的内容,他对美国经济给出低迷的评估,但没有明确暗示进一步放宽政策.

美元兑日圆JPY=下滑0.4%,至78.75日圆.

**欧元前景**

欧元整体趋势仍将下跌,鉴于忧虑西班牙和意大利公债收益率高企,及担忧西班牙将难以避免全面的救助计划.

西班牙央行数据显示,西班牙银行业5月坏帐触及18年高位,为在外流通资产组合的8.95%,高于4月时的8.72%.

欧元兑日圆EURJPY=下滑0.6%,至96.67日圆,直指周一触及的六周低点,因投资人寻求较安全资产,包括收益率为负值的诸如德国和芬兰等国家公债.

周三德国首次以负得标利率标售两年期公债.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2283 1.2293 -0.08 -5.11 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.78 79.04 -0.33 +2.39 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.77 97.20 -0.44 -2.80 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9777 0.9768 +0.09 +4.28 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5653 1.5652 +0.01 +0.76 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0101 1.0116 -0.15 -0.90 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0362 1.0311 +0.49 +1.34 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2013 -0.04 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7841 0.7852 -0.14 -5.86 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8000 0.7977 +0.29 +2.77 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0941 6.0692 +0.41 +1.97 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4870 7.4646 +0.30 -3.24 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9312 6.9490 -0.26 +0.63 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5169 8.5564 -0.46 -4.45 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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