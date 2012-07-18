《综述》6月房屋开工成为美国疲软经济中的一个亮点

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
* 6月房屋开工增长6.9%
* 房屋建设为经济复苏带来一些支撑
* 6月建筑许可减少3.7%
路透华盛顿7月18日电---美国6月房屋开工增长,年率创下三年多来最高,给已显示出降温迹象的经济带来了帮助.
美国商务部周三公布,上月房屋开工上升6.9%,经季节调整后的房屋开工年率为76.0万户,为2008年10月以来最高. [ID:nEAPAI0DD4]
"房屋市场明显处于复苏状态,不过该领域的重要性远逊于过去,"High Frequency Economics的分析师Jim O'Sullivan表示.
房屋市场今年以来一直是经济中一个相对的亮点,不过仍受制于未售出房屋供过于求.六年前房屋市场开始暴跌.
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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