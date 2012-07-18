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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 06:55 BJT

《综述》6月房屋开工成为美国疲软经济中的一个亮点

* 6月房屋开工增长6.9%

* 房屋建设为经济复苏带来一些支撑

* 6月建筑许可减少3.7%

路透华盛顿7月18日电---美国6月房屋开工增长,年率创下三年多来最高,给已显示出降温迹象的经济带来了帮助.

美国商务部周三公布,上月房屋开工上升6.9%,经季节调整后的房屋开工年率为76.0万户,为2008年10月以来最高. [ID:nEAPAI0DD4]

"房屋市场明显处于复苏状态,不过该领域的重要性远逊于过去,"High Frequency Economics的分析师Jim O'Sullivan表示.

房屋市场今年以来一直是经济中一个相对的亮点,不过仍受制于未售出房屋供过于求.六年前房屋市场开始暴跌.

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