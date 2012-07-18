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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 06:53 BJT

《美国重要政经日程》--7月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 农业部公布一周出口销售

1230 - 全美气象服务(NWS)发布8月天气预报

1400 - 美国经济谘商会6月领先指标

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋销售

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券,并宣布标售52周、两年期、五年期和七年期公债

1700 - 财政部标售10年期通胀保值债券

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布每周货币市场共同基金数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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