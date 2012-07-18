《美国重要政经日程》--7月19日

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1230 - 农业部公布一周出口销售
1230 - 全美气象服务(NWS)发布8月天气预报
1400 - 美国经济谘商会6月领先指标
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布6月成屋销售
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券,并宣布标售52周、两年期、五年期和七年期公债
1700 - 财政部标售10年期通胀保值债券
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布每周货币市场共同基金数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。