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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 45.27 +0.91 +2.05 4306195

搜狐 (SOHU.O) 36.05 +0.36 +1.01 1727472

网易 (NTES.O) 55.30 +1.25 +2.31 954583

百度 (BIDU.O) 107.45 +2.47 +2.36 4791527

亚信科技 ASIA.O 10.71 -0.14 -1.29 471831

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.14 +0.45 +3.55 2493752

联电 (UMC.N) 2.07 -0.01 -0.48 830542

日月光 (ASX.N) 4.02 +0.05 +1.26 212006

矽品精密 (SPIL.O) 4.77 -0.03 -0.63 480167

和信超媒体 (GIGM.O) 1.12 +0.04 +3.70 28234

友达 (AUO.N) 3.48 -0.10 -2.79 270890

中华电信 (CHT.N) 29.86 +0.13 +0.44 38580

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.29 +0.83 +2.28 587046

香港

中国移动 (CHL.N) 55.86 +0.13 +0.23 223215

中国联通 (CHU.N) 12.31 -0.38 -2.99 607254

中国电信 (CHA.N) 44.18 -0.13 -0.29 21305

中芯国际 (SMI.N) 1.54 +0.02 +1.32 20200

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.00 +0.00 2500

(完)

--整理 徐文焰

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