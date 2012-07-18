《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 45.27 +0.91 +2.05 4306195
搜狐 (SOHU.O) 36.05 +0.36 +1.01 1727472
网易 (NTES.O) 55.30 +1.25 +2.31 954583
百度 (BIDU.O) 107.45 +2.47 +2.36 4791527
亚信科技 ASIA.O 10.71 -0.14 -1.29 471831
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.14 +0.45 +3.55 2493752
联电 (UMC.N) 2.07 -0.01 -0.48 830542
日月光 (ASX.N) 4.02 +0.05 +1.26 212006
矽品精密 (SPIL.O) 4.77 -0.03 -0.63 480167
和信超媒体 (GIGM.O) 1.12 +0.04 +3.70 28234
友达 (AUO.N) 3.48 -0.10 -2.79 270890
中华电信 (CHT.N) 29.86 +0.13 +0.44 38580
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.29 +0.83 +2.28 587046
香港
中国移动 (CHL.N) 55.86 +0.13 +0.23 223215
中国联通 (CHU.N) 12.31 -0.38 -2.99 607254
中国电信 (CHA.N) 44.18 -0.13 -0.29 21305
中芯国际 (SMI.N) 1.54 +0.02 +1.32 20200
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.00 +0.00 2500
(完)
--整理 徐文焰
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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