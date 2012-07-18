〔美股业绩〕营收下滑无阻IBM调高全年获利预估,展现成本控制能力(更新版)

(新增细节)

* 上调全年EPS预估至至少15.10美元,原先为至少15美元

* 营收下滑3%,逊于华尔街预估

* 股价盘后上涨2.5%

路透纽约/波士顿7月18日电---国际商业机器(IBM)(IBM.N)虽然季度营收下滑,但上调全年获利目标,反映出该公司在全球科技支出迟滞之际控制成本的能力.

IBM现在预计,扣除特殊项目的全年每股盈余(EPS)为至少15.10美元,原预计为至少15.00美元.

过去10年里,IBM将重点从硬件向利润更高的服务及软件转移.但与惠普(HPQ.N)和甲骨文ORCL.O等竞争对手一样,IBM继续艰难应对预算紧缩,因欧洲危机导致支出下滑和新兴市场增长减速.

IBM周三称,第二季营收下滑3%至258亿美元,逊于预估均值262.7亿美元.该公司称,由于欧元贬值及其它一些外汇因素,公司受到10亿美元损失.

首席财务官Mark Loughridge在电话会议上对分析师称,预计下半年汇率因素带来的损失会有20亿美元.