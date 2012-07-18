〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,受海岬型与巴拿马型船运价拖累

路透7月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因巴拿马型和海岬型船活动迟滞运价下降.

波罗的海乾散货运价指数下跌19点或1.74%,至1,074点.

"船运成本持续疲软,暗示对大宗商品的基础需求也保持低迷."Capital Economics分析师Julian Jessop在客户报告中表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑15点,或1.15%,至1,286点.

海岬型船日均获利今年以来下跌约80%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

进口现货铁矿石在中国的卖价周三下滑,此前指标铁矿石价格触及去年11月来最低,因钢铁市场疲软,令铁矿石需求受抑.

铁矿石水路运输约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称价格仍将是干散货的一个关键因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌8点,或0.66%,至1,206点.

灵便型船舶日均获利下降116美元,至9,724美元;超灵便型船舶日均获利下降229美元,至12,960美元.

船舶供应增多超过大宗商品需求增长的情况已持续一段时间,目前广泛预期是这将继续在未来数月打压干散货运价.

波罗的海乾散货运价指数今年累计下降约38%.(完)