〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,受海岬型与巴拿马型船运价拖累

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透7月18日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因巴拿马型和海岬型船活动迟滞运价下降.
波罗的海乾散货运价指数下跌19点或1.74%,至1,074点.
"船运成本持续疲软,暗示对大宗商品的基础需求也保持低迷."Capital Economics分析师Julian Jessop在客户报告中表示.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑15点,或1.15%,至1,286点.
海岬型船日均获利今年以来下跌约80%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
进口现货铁矿石在中国的卖价周三下滑,此前指标铁矿石价格触及去年11月来最低,因钢铁市场疲软,令铁矿石需求受抑.
铁矿石水路运输约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称价格仍将是干散货的一个关键因素.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌8点,或0.66%,至1,206点.
灵便型船舶日均获利下降116美元,至9,724美元;超灵便型船舶日均获利下降229美元,至12,960美元.
船舶供应增多超过大宗商品需求增长的情况已持续一段时间,目前广泛预期是这将继续在未来数月打压干散货运价.
波罗的海乾散货运价指数今年累计下降约38%.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
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