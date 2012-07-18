《综述》各国央行与监管机构9月会议将考虑是否需弃用Libor

* 9月的会谈将商讨是否保留Libor

* 贝南克和卡尼提出基于市场的可能替代选项

* 英国央行总裁金恩称需要进行"激进的改革"

* 卡尼:犯错者需要大幅改善其表现

路透渥太华7月18日电---各国央行官员及监管机构9月将举行会谈,以商讨是否可以对伦敦银行间拆放款利率(Libor)进行改革,或者是否Libor作为全球借贷成本指标的地位已受损到应被放弃的地步.

英国央行总裁金恩在一封信中对同僚表示,"显而易见,Libor体系需要进行激进的改革."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克,以及加拿大央行总裁卡尼周三提出了可能替代Libor的利率.部分银行人士在2007-2009年金融危机期间操纵了Libor.

"如果Libor体系不能修复,还有其他替代选项,"Carney在渥太华举行的新闻发布会上表示.