《综述》各国央行与监管机构9月会议将考虑是否需弃用Libor

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
* 9月的会谈将商讨是否保留Libor
* 贝南克和卡尼提出基于市场的可能替代选项
* 英国央行总裁金恩称需要进行"激进的改革"
* 卡尼:犯错者需要大幅改善其表现
路透渥太华7月18日电---各国央行官员及监管机构9月将举行会谈,以商讨是否可以对伦敦银行间拆放款利率(Libor)进行改革,或者是否Libor作为全球借贷成本指标的地位已受损到应被放弃的地步.
英国央行总裁金恩在一封信中对同僚表示,"显而易见,Libor体系需要进行激进的改革."
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克,以及加拿大央行总裁卡尼周三提出了可能替代Libor的利率.部分银行人士在2007-2009年金融危机期间操纵了Libor.
"如果Libor体系不能修复,还有其他替代选项,"Carney在渥太华举行的新闻发布会上表示.
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