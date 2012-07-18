全球外汇市场7月19日主要消息

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月18日(三)
2330 - 日本7月路透短观调查
7月19日(四)
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会会议
-- - 德国下议院举行特别会议,讨论西班牙申请欧元区救助基金1,000亿欧元贷款,用于救助国内银行业一事
0600 - 瑞士6月贸易收支
0800 - 挪威央行公布第二季借贷调查报告
0800 - 欧元区5月经常帐
0800 - 意大利5月工业订单和工业销售
0830 - 英国6月零售销售
1230 - 美国7月14日当周初请失业金人数
1400 - 美国6月成屋销售
1400 - 美国6月领先指标
1400 - 美国费城联邦储备银行7月制造业指数
2030 - 美联储一周资产负债表
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)6月订单出货比
2350 - 日本7月8-14日资本流动数据(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾慧洋海运集团寻求三年期1亿美元再融资贷款，第一商业银行为本案的独家牵头行兼簿记行。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。