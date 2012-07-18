版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 07:08 BJT

全球外汇市场7月19日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月18日(三)

2330 - 日本7月路透短观调查

7月19日(四)

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会会议

-- - 德国下议院举行特别会议,讨论西班牙申请欧元区救助基金1,000亿欧元贷款,用于救助国内银行业一事

0600 - 瑞士6月贸易收支

0800 - 挪威央行公布第二季借贷调查报告

0800 - 欧元区5月经常帐

0800 - 意大利5月工业订单和工业销售

0830 - 英国6月零售销售

1230 - 美国7月14日当周初请失业金人数

1400 - 美国6月成屋销售

1400 - 美国6月领先指标

1400 - 美国费城联邦储备银行7月制造业指数

2030 - 美联储一周资产负债表

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)6月订单出货比

2350 - 日本7月8-14日资本流动数据(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐