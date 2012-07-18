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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 07:11 BJT

《日本重要政经日程》--7月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月18日(三)

2330 - 路透短观调查日本7月制造业景气判断指数

7月19日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 五年期日本公债标售

0300 - 日本石油连盟公布一周石油数据

0500 - 石油连盟会长Yasushi Kimura召开月度新闻发布会

0500 - 6月粗钢产出数据

企业面消息:

0200 - 日本汽车制造商协会会长兼丰田汽车(7203.T)社长丰田章男召开例行新闻发布会

0700 - 便利连锁店Lawson Inc(2651.T)介绍如何分析通过客户点卡系统获得的数据来开发新产品

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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