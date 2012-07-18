《日本重要政经日程》--7月19日

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
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7月18日(三)
2330 - 路透短观调查日本7月制造业景气判断指数
7月19日(四)
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0130 - 五年期日本公债标售
0300 - 日本石油连盟公布一周石油数据
0500 - 石油连盟会长Yasushi Kimura召开月度新闻发布会
0500 - 6月粗钢产出数据
企业面消息:
0200 - 日本汽车制造商协会会长兼丰田汽车(7203.T)社长丰田章男召开例行新闻发布会
0700 - 便利连锁店Lawson Inc(2651.T)介绍如何分析通过客户点卡系统获得的数据来开发新产品
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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路透2月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾慧洋海运集团寻求三年期1亿美元再融资贷款，第一商业银行为本案的独家牵头行兼簿记行。
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国锋近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。