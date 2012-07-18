〔货币市场〕美联储调降超额准备金利率的臆测推动回购利率走低

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透纽约7月18日电---美国回购利率周三连续第二日下跌,投资者思索美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否终将跟随欧洲央行(ECB)的脚步,调降超额准备金利率.
以美国公债担保的回购协议利率最新报21个基点USONRP=,低于周一的27个基点,并创下6月19日以来最低.
部分市场人士猜测,美联储可能最终会降低支付给银行的超额准备金利率(IOER),导致回购利率下滑.欧洲央行在7月5日将银行存放在该央行的隔夜资金利率降至零后,这种臆测猛然升温.
IOER目前为0.25%.
一些投资者认为,联储或将降低IOER以鼓励其他形式的借贷,以及可能刺激经济增长.
联储主席贝南克周二和周三在国会陈词时,几乎没有就该央行是否接近推出新一轮刺激举措给出暗示,但重申将在必要时采取行动的承诺.
与此同时,欧元区银行间拆借利率周三降至纪录低位,受到欧洲央行利率处于纪录地点,以及央行降低银行隔夜资金利率至零的推动.
尽管部分货币市场专家担心,降低银行隔夜资金利率可能适得其反,并扼杀部分市场,但此举加之市场益发认为欧洲央行可能继续降息,已经对银行间拆借利率产生了立竿见影的影响.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周三触及0.464%的历史低点,前一日报0.470%.
三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=亦处于纪录低位,下滑1个基点至0.34464%.
隔夜利率EONIA=逆势从0.114%升至0.119%,不过仍比ECB降息前低20个基点.
美元三个月期EuriborUSDEURIBOR=USDIB3MD=跌至0.919%,隔夜利率则从0.33929%降至0.33857%.(完)
--编译 徐文焰;审校 张荻
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。