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债券 | 2012年 7月 19日 星期四 07:00 BJT

〔货币市场〕美联储调降超额准备金利率的臆测推动回购利率走低

路透纽约7月18日电---美国回购利率周三连续第二日下跌,投资者思索美国联邦储备理事会(美联储,FED)是否终将跟随欧洲央行(ECB)的脚步,调降超额准备金利率.

以美国公债担保的回购协议利率最新报21个基点USONRP=,低于周一的27个基点,并创下6月19日以来最低.

部分市场人士猜测,美联储可能最终会降低支付给银行的超额准备金利率(IOER),导致回购利率下滑.欧洲央行在7月5日将银行存放在该央行的隔夜资金利率降至零后,这种臆测猛然升温.

IOER目前为0.25%.

一些投资者认为,联储或将降低IOER以鼓励其他形式的借贷,以及可能刺激经济增长.

联储主席贝南克周二和周三在国会陈词时,几乎没有就该央行是否接近推出新一轮刺激举措给出暗示,但重申将在必要时采取行动的承诺.

与此同时,欧元区银行间拆借利率周三降至纪录低位,受到欧洲央行利率处于纪录地点,以及央行降低银行隔夜资金利率至零的推动.

尽管部分货币市场专家担心,降低银行隔夜资金利率可能适得其反,并扼杀部分市场,但此举加之市场益发认为欧洲央行可能继续降息,已经对银行间拆借利率产生了立竿见影的影响.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周三触及0.464%的历史低点,前一日报0.470%.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=亦处于纪录低位,下滑1个基点至0.34464%.

隔夜利率EONIA=逆势从0.114%升至0.119%,不过仍比ECB降息前低20个基点.

美元三个月期EuriborUSDEURIBOR=USDIB3MD=跌至0.919%,隔夜利率则从0.33929%降至0.33857%.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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