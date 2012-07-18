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债券 | 2012年 7月 19日 星期四 07:06 BJT

〔美国债市〕公债发行日程表

标售日 发行种类 宣布日 结算日

2012/07/19 10年期TIPS 2012/07/12 2012/07/31

2012/07/23 13和26周期国库券 2012/07/19 2012/07/26

2012/07/24 52周期国库券 2012/07/19 2012/07/26

2012/07/24 四周期国库券 2012/07/23 2012/07/26

2012/07/24 两年期公债 2012/07/19 2012/07/31

2012/07/25 五年期公债 2012/07/19 2012/07/31

2012/07/26 七年期公债 2012/07/19 2012/07/31

2012/07/30 13和26周期国库券 2012/07/26 2012/08/02

2012/07/31 四周期国库券 2012/07/30 2012/08/02

2012/08/06 13和26周期国库券 2012/08/02 2012/08/09

2012/08/07 四周期国库券 2012/08/06 2012/08/09

2012/08/07 三年期公债 2012/08/01 2012/08/15

2012/08/08 10年期公债 2012/08/01 2012/08/15

2012/08/09 30年期公债 2012/08/01 2012/08/15

2012/08/13 13和26周期国库券 2012/08/09 2012/08/16

2012/08/14 四周期国库券 2012/08/13 2012/08/16

2012/08/20 13和26周期国库券 2012/08/16 2012/08/23

2012/08/21 52周期国库券 2012/08/16 2012/08/23

2012/08/21 四周期国库券 2012/08/20 2012/08/23

2012/08/23 五年期TIPS 2012/08/16 2012/08/31

2012/08/27 13和26周期国库券 2012/08/23 2012/08/30

2012/08/28 四周期国库券 2012/08/27 2012/08/30

2012/08/28 两年期公债 2012/08/23 2012/08/31

2012/08/29 五年期公债 2012/08/23 2012/08/31

2012/08/30 七年期公债 2012/08/23 2012/08/31

2012/09/04 13和26周期国库券 2012/08/30 2012/09/06

2012/09/05 四周期国库券 2012/09/04 2012/09/06

2012/09/10 13和26周期国库券 2012/09/06 2012/09/13

2012/09/11 四周期国库券 2012/09/10 2012/09/13

2012/09/11 三年期公债 2012/09/06 2012/09/17

2012/09/12 10年期公债 2012/09/06 2012/09/17

2012/09/13 30年期公债 2012/09/06 2012/09/17

2012/09/17 13和26周期国库券 2012/09/13 2012/09/20

2012/09/18 52周期国库券 2012/09/13 2012/09/20

2012/09/18 四周期国库券 2012/09/17 2012/09/20

2012/09/20 10年期TIPS 2012/09/13 2012/09/28

2012/09/24 13和26周期国库券 2012/09/20 2012/09/27

2012/09/25 四周期国库券 2012/09/24 2012/09/27

2012/09/25 两年期公债 2012/09/20 2012/10/01

2012/09/26 五年期公债 2012/09/20 2012/10/01

2012/09/27 七年期公债 2012/09/20 2012/10/01

2012/10/01 13和26周期国库券 2012/09/27 2012/10/04

2012/10/02 四周期国库券 2012/10/01 2012/10/04

2012/10/09 13和26周期国库券 2012/10/04 2012/10/11

2012/10/09 三年期公债 2012/10/04 2012/10/15

2012/10/10 10年期公债 2012/10/04 2012/10/15

2012/10/10 四周期国库券 2012/10/09 2012/10/11

2012/10/11 30年期公债 2012/10/04 2012/10/15

2012/10/15 13和26周期国库券 2012/10/11 2012/10/18

2012/10/16 52周期国库券 2012/10/11 2012/10/18

2012/10/16 四周期国库券 2012/10/15 2012/10/18

2012/10/18 30年期TIPS 2012/10/11 2012/10/31

2012/10/22 13和26周期国库券 2012/10/18 2012/10/25

2012/10/23 两年期公债 2012/10/18 2012/10/31

2012/10/23 四周期国库券 2012/10/22 2012/10/25

2012/10/24 五年期公债 2012/10/18 2012/10/31

2012/10/25 七年期公债 2012/10/18 2012/10/31

2012/10/29 13和26周期国库券 2012/10/25 2012/11/01

2012/10/30 四周期国库券 2012/10/29 2012/11/01

2012/11/06 三年期公债 2012/10/31 2012/11/15

2012/11/07 10年期公债 2012/10/31 2012/11/15

2012/11/08 30年期公债 2012/10/31 2012/11/15

*注:TIPS为通胀保值债券.(完)

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--整理 侯向明

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