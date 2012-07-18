〔美国债市〕公债发行日程表

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
标售日 发行种类 宣布日 结算日
2012/07/19 10年期TIPS 2012/07/12 2012/07/31
2012/07/23 13和26周期国库券 2012/07/19 2012/07/26
2012/07/24 52周期国库券 2012/07/19 2012/07/26
2012/07/24 四周期国库券 2012/07/23 2012/07/26
2012/07/24 两年期公债 2012/07/19 2012/07/31
2012/07/25 五年期公债 2012/07/19 2012/07/31
2012/07/26 七年期公债 2012/07/19 2012/07/31
2012/07/30 13和26周期国库券 2012/07/26 2012/08/02
2012/07/31 四周期国库券 2012/07/30 2012/08/02
2012/08/06 13和26周期国库券 2012/08/02 2012/08/09
2012/08/07 四周期国库券 2012/08/06 2012/08/09
2012/08/07 三年期公债 2012/08/01 2012/08/15
2012/08/08 10年期公债 2012/08/01 2012/08/15
2012/08/09 30年期公债 2012/08/01 2012/08/15
2012/08/13 13和26周期国库券 2012/08/09 2012/08/16
2012/08/14 四周期国库券 2012/08/13 2012/08/16
2012/08/20 13和26周期国库券 2012/08/16 2012/08/23
2012/08/21 52周期国库券 2012/08/16 2012/08/23
2012/08/21 四周期国库券 2012/08/20 2012/08/23
2012/08/23 五年期TIPS 2012/08/16 2012/08/31
2012/08/27 13和26周期国库券 2012/08/23 2012/08/30
2012/08/28 四周期国库券 2012/08/27 2012/08/30
2012/08/28 两年期公债 2012/08/23 2012/08/31
2012/08/29 五年期公债 2012/08/23 2012/08/31
2012/08/30 七年期公债 2012/08/23 2012/08/31
2012/09/04 13和26周期国库券 2012/08/30 2012/09/06
2012/09/05 四周期国库券 2012/09/04 2012/09/06
2012/09/10 13和26周期国库券 2012/09/06 2012/09/13
2012/09/11 四周期国库券 2012/09/10 2012/09/13
2012/09/11 三年期公债 2012/09/06 2012/09/17
2012/09/12 10年期公债 2012/09/06 2012/09/17
2012/09/13 30年期公债 2012/09/06 2012/09/17
2012/09/17 13和26周期国库券 2012/09/13 2012/09/20
2012/09/18 52周期国库券 2012/09/13 2012/09/20
2012/09/18 四周期国库券 2012/09/17 2012/09/20
2012/09/20 10年期TIPS 2012/09/13 2012/09/28
2012/09/24 13和26周期国库券 2012/09/20 2012/09/27
2012/09/25 四周期国库券 2012/09/24 2012/09/27
2012/09/25 两年期公债 2012/09/20 2012/10/01
2012/09/26 五年期公债 2012/09/20 2012/10/01
2012/09/27 七年期公债 2012/09/20 2012/10/01
2012/10/01 13和26周期国库券 2012/09/27 2012/10/04
2012/10/02 四周期国库券 2012/10/01 2012/10/04
2012/10/09 13和26周期国库券 2012/10/04 2012/10/11
2012/10/09 三年期公债 2012/10/04 2012/10/15
2012/10/10 10年期公债 2012/10/04 2012/10/15
2012/10/10 四周期国库券 2012/10/09 2012/10/11
2012/10/11 30年期公债 2012/10/04 2012/10/15
2012/10/15 13和26周期国库券 2012/10/11 2012/10/18
2012/10/16 52周期国库券 2012/10/11 2012/10/18
2012/10/16 四周期国库券 2012/10/15 2012/10/18
2012/10/18 30年期TIPS 2012/10/11 2012/10/31
2012/10/22 13和26周期国库券 2012/10/18 2012/10/25
2012/10/23 两年期公债 2012/10/18 2012/10/31
2012/10/23 四周期国库券 2012/10/22 2012/10/25
2012/10/24 五年期公债 2012/10/18 2012/10/31
2012/10/25 七年期公债 2012/10/18 2012/10/31
2012/10/29 13和26周期国库券 2012/10/25 2012/11/01
2012/10/30 四周期国库券 2012/10/29 2012/11/01
2012/11/06 三年期公债 2012/10/31 2012/11/15
2012/11/07 10年期公债 2012/10/31 2012/11/15
2012/11/08 30年期公债 2012/10/31 2012/11/15
*注:TIPS为通胀保值债券.(完)
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--整理 侯向明
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路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。