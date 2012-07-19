叙利亚高官被炸身亡 阿萨德政权核心遭重创

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特7月18日电（记者 Samia Nakhoul）---叙利亚安全部门官员周三召开会议时遭到自杀式爆炸袭击，带来的结果不仅仅是该国一些高官要员的伤亡。
袭击还将叙利亚总统阿萨德的内部亲信阶层炸得四分五裂，阿萨德不仅依赖他们控制叙利亚的各个领域，还指望他们去平息持续16个月的反抗运动。
爆炸发生时，叙利亚的部长们和高级安全官员正在召开日常会议，袭击者似乎是内部人士，可能是一位受信任的保镖。
叙利亚三位高官在袭击中丧生，分别是国防部长Daoud Rajha、阿萨德的姐夫Assef Shawkat和军方高官Hassan Turkmani。
Shawka是阿萨德统治的一大支柱。此外，情报负责人Hisham Bekhtyar和内政部长Mohammad Ibrahim al-Shaar也在袭击中受伤。
事发后，叙利亚安全部队反应迅速。该国政府誓言要对爆炸袭击进行报复，政府军已对首都各处的反抗力量据点发起攻击。
为阿萨德父亲撰写传记的作家Patrick Seale称：“这对阿萨德造成重创，将削弱他的力量，但对反对派来说也不一定是好消息。这可能会导致政府变得更暴力、无情且残酷，他们将会变得更残暴。”
阿萨德已接管部队应急分队，亲自决定部队部署、安全人员工作分配以及民兵组织Alawite Shabbiha的动员等事务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比